Perugia, sorpreso a tagliare la rete di recinzione dell'aeroporto. Denunciato anche per procurato allarme

Un cittadino di origine ceca di 40 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato denunciato dalla polizia per il reato di danneggiamento aggravato e procurato allarme. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura del foglio di via dai Comuni di Bastia Umbra e Assisi. L’uomo nel primo pomeriggio di sabato era stato notato da un runner mentre tentava di tagliare la recinzione metallica che costeggia l’area dell’aeroporto di Sant’Egidio. Alla richiesta di cosa stesse facendo, lo straniero si è dato alla fuga per i campi. E’ scattato dunque l’allarme. Le ricerche sono state diramate in tutta l’Umbria e in particolare nei pressi di zone sensibili, come le due basiliche papali. E in effetti, verso sera, il quarantenne è stato intercettato dai militari dell’Esercito in servizio presso la basilica di San Francesco d’Assisi. Sul posto sono stati subito chiamati a intervenire gli agenti della squadra volante di Assisi che hanno identificato l’uomo e fatto scattare la denuncia. Agli agenti ha detto di aver intrapreso da giorni un pellegrinaggio verso Assisi. In realtà, avrebbe tagliato la recensione solo per accorciare il percorso.

