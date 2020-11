Terni: è morto a soli 29 anni Valerio Todini, autore di racconti per ragazzi. L'ultimo libro su Pertini

Il volume sul più amato tra i presidenti della Repubblica uscirà il 3 dicembre, in occasione dei 30 anni dalla scomparsa

17 novembre 2020 a

a

a

Profondo cordoglio ha suscitato in tutta Terni la morte di Valerio Todini, giovane autore di libri per ragazzi, scomparso a soli 29 anni per un male incurabile. Valerio aveva appena terminato la sua prima fatica editoriale, “Sandro Pertini. Il presidente amato da tutti”, che uscirà nelle librerie il 3 dicembre 2020 per Armando Curcio Editore.

L’annuncio della scomparsa è stato dato proprio dalla casa editrice con un comunicato. Nel 2017 Todini aveva iniziato il corso per redattore editoriale all’Istituto Armando Curcio di Roma e “da quel momento il suo spirito curioso e creativo non ha mai smesso di essere alimentato, tanto da scegliere anche di laurearsi in azienda, diventando studente del Corso di Laurea Triennale in Mediazione Linguistica in Editoria e Giornalismo”.

Il suo acuto senso critico e le sue naturali doti di scrittura lo hanno portato nella redazione dell’Armando Curcio Editore. “Sandro Pertini. Il presidente amato da tutti” è il progetto che Todini ha portato a compimento con dedizione e passione anche nelle ultime settimane di malattia, con la curatela del criminologo Fabio Iadeluca e illustrato da uno dei più apprezzati artisti per letteratura per ragazzi in Italia, Filippo Barbacini. A 30 anni dalla morte di Pertini, il volume è il racconto della spontaneità e dell’umiltà del presidente della Repubblica, “un gigante della storia italiana a beneficio delle nuove generazioni”, come ha scritto Todini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.