San Valentino della Collina, sparò alla sorella: chiesti 10 anni di carcere, l'imputato è ancora in carcere

Dieci anni di carcere. E’ questa la richiesta che ieri ha fatto il pm per Danilo Baldini, l’uomo che a gennaio scorso sparò alla sorella, Cristina e al fidanzato, Diego De Luca nella loro casa a San Valentino della Collina. Dopo la lunga requisitoria il processo è stato rinviato al 27 novembre prossimo per l’arringa delle parti civili, avvocato Antonio Cozza e dell’imputato, avvocato Claudio Sforza. Baldini, imprenditore con la passione della caccia e dell'equitazione, quel giorno aveva imbracciato l'arma dopo l'ennesimo acceso litigio con la sorella minore. Il fucile Benelli calibro 12, regolarmente detenuto, venne definito dal giudice che lo aveva spedito in carcere, “dalle elevatissime potenzialità lesive”. Cristina era stata attinta dal proiettile al collo e al volto e i pallini si erano propagati fino a raggiungere gli organi vitali. Dopo giorni in coma la mamma 32enne, ferita a distanza ravvicinata dal fratello, si era svegliata ed era stata sentita dagli inquirenti “Quanto alla causa della lite - stava scritto infatti nell'ordinanza di custodia cautelare - è bene specificare che a detta di tutti i soggetti sentiti, le stesse sono individuabili negli accesi diverbi che caratterizzavano la famiglia Baldini con particolare riferimento al rapporto tra i fratelli Baldini. Tuttavia - era ancora il gip - le specifiche cause dei dissidi non vengono individuate in maniera uniforme: la profonda divisione tra i fratelli ha caratterizzato le dichiarazioni dei soggetti con cui gli stessi hanno relazioni sentimentali, i quali tendono a rappresentare gli accadimenti secondo una versione favorevole alla fazione cui appartengono”. Dopo l'arresto di Baldini, i carabinieri della Compagnia di Todi - coordinati dal pm – avevano sentito tutte le persone coinvolte e presenti. Un dipendente della ditta di Baldini aveva detto di aver assistito a numerose liti tra i fratelli, “sempre iniziate da Danilo”. L'imputato è ancora in carcere da gennaio. Per lui infatti, nonostante l'istanza al gip e l'appello, è stata sempre confermata la misura cautelare più pesante. E adesso, dopo che la Procura aveva chiesto il giudizio immediato e la sua difesa aveva prima sollecitato un rito abbreviato condizionato a una perizia balistica, poi diventato abbreviato secco dopo il diniego del gip, è iniziato il processo. Baldini ha sempre sostenuto di non aver voluto colpire la sorella ma il gip che lo fece arrestare sottolineò il fatto che Baldini fosse titolare di licenza di caccia sportiva porta il gip a sottolineare che lo stesso “ disponeva dell'abilità e delle conoscenze per indirizzare il colpo nella zona corporea prescelta”.



