Perugia, controlli anti assembramenti: sette multe

Continuano i controlli da parte delle forze dell’ordine per garantire il rispetto delle misure restrittive anti Covid ed evitare assembramenti. Sabato scorso, a seguito di 240 persone controllate, cinque sono state trovate inadempienti rispetto all’uso della mascherina, al divieto di circolazione oltre l’orario consentito (ore 22) senza giustificato motivo e all’obbligo di non andare fuori dal proprio comune di residenza.

Per ciascuno è scattata la multa da 400 euro. Sono state poi controllate 74 attività commerciali che, tuttavia, erano in regola rispetto alle prescrizioni anti Covid.

Nella giornata di domenica sono continuati i pattugliamenti da parte della polizia locale che ha controllato 11 veicoli; due conducenti sono stati multati per circolazione senza giustificato motivo oltre le 22. Oltre a questi controlli gli agenti del municipale hanno fatto visita ad una macelleria, facendo rapporto all’ufficio territoriale e, nella notte tra domenica e ieri, un’altra pattuglia è intervenuta in via della Trota per imbrattamenti e in via del Cortone.



