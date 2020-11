Terni, investito in via Narni da un furgone mentre attraversa la strada

Il pedone travolto è stato accompagnato in ospedale da un'ambulanza del 118, sanguinante ma sempre cosciente

Un uomo di 55 anni è stato investito da un furgone, riportando ferite che hanno necessitato il ricovero in ospedale. E’ successo nel pomeriggio di lunedì 16 novembre 2020 a Terni, in via Narni.

L’uomo, le cui iniziali sono B.A., stava attraversando la strada quando è stato travolto da un furgone Citroën Jumper, condotto da un 59enne. Sanguinante e ferito, ma cosciente, l’investito è stato preso in consegna dagli operatori del 118 che lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Santa Maria. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto agenti della squadra Volante e della polizia locale, questi ultimi per i rilievi e la gestione della viabilità.

