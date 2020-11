Covid Umbria, Francesco Gradassi: l'olio dell'azienda Marfuga va anche online

17 novembre 2020 a

“La vendita diretta è calata perché sono stati proibiti gli spostamenti tra Comuni ma è aumentata la richiesta online. Il primo lockdown ha convinto molti ad affidarsi allo shopping sul web e ora, chi in quella fase si è dimostrato affidabile, ne riscuote i frutti”: Francesco Gradassi, titolare dell’azienda Marfuga di Campello sul Clitunno, mostra un moderato ottimismo. Sarà perché la Flos Olei, la guida internazionale dedicata ai migliori oli extravergine, ha incoronato per la seconda volta il Dop Umbria Riserva di Marfuga miglior olio del mondo. O forse perché il Gambero Rosso ha riconosciuto alla Marfuga il “premio azienda 2020 per la sezione oli d’Italia”. Fatto sta che Francesco Gradassi sembra guardare al presente e al futuro più immediato con un certo distacco. “Il momento è complicato - ammette - ma noi lavoriamo poco con il settore horeca e molto di più con quello della gastronomia di qualità e del ristoro che in realtà non si sono mai fermati. Riforniamo i piccoli negozi e anche questi stanno andando bene perché essendo vietati gli spostamenti, la gente è costretta a rifornirsi nel localetto sotto casa. E anche per quanto riguarda l’export siamo fortunati - aggiunge - Il mercato europeo è quello più in crisi ma noi lavoriamo soprattutto con il Giappone, mai andato in lockdown, con la Cina che si sta riprendendo bene e con gli Stati Uniti”.



