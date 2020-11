Covid Umbria, Coldiretti: la pandemia rischia di paralizzare anche l'agricoltura

17 novembre 2020 a

a

a

“La pandemia rischia di paralizzare anche l’agricoltura. Se da una parte il lavoro sui campi è cicliclo e deve andare avanti, dall’altra si registra un blocco generalizzato della domanda che sta mettendo in grande difficoltà le imprese del settore”: a parlare è Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria. E una situazione che era già difficile, si è venuta ulteriormente complicando con le misure restrittive previste per la zona arancione. “Gli effetti della chiusura delle attività di ristorazione si ripercuotono sull’intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, dal vino all’olio, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi, latte e formaggi che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Anche gli agriturismi risentono molto di questa situazione”, evidenzia Agabiti. Da solo, quello degli agriturismi, è un comparto che in Umbria conta 1402 strutture, con 417 dedite alla ristorazione e 236 alla degustazione. “Ce ne stiamo inventando di tutti i colori - racconta Agabiti - dal commercio online alla consegna a domicilio ai pasta da asporto ma contenere le perdite, al momento non quantificabili, è impossibile. Si salvano soltanto le aziende che lavorano per la grande distribuzione perché in quel caso il mercato non sembra subire grandi stravolgimenti a causa dell’emergenza sanitaria”. Ripercussioni importanti, invece, sull’export. Con la pandemia il valore delle esportazioni agroalimentari umbre nel mondo - secondo una indagine Coldiretti - è sceso nei primi sei mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, di circa il 9%. Solo con la Germania un giro da sei milioni. Un elemento di difficoltà che si aggiunge, sempre secondo Coldiretti, alla contrazione dei consumi interni con le vendite di cibi e bevande nel settore della ristorazione in Italia che sono praticamente dimezzate (-48%) nel corso dell’anno con un impatto drammatico a valanga sull’intera filiera, dai tavoli dei locali fino alle aziende agricole e alimentari nazionali. “La nostra speranza - evidenzia Agabiti - è che le misure di contenimento che sono state prese adesso abbiano immediati effetti salvando così il periodo del Natale che anche per molti imprenditori del settore agricolo si conferma un periodo dell’anno strategico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.