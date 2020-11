L'ex ospedale Calai chiuso da 12 anni, sit in di protesta a Gualdo Tadino

Da 12 anni l'ex ospedale è chiuso e il progetto di riconvertirlo in casa della salute è fermo

Presidio delle sigle sindacali, Cgil-Cisl e Uil e delle loro categorie pensionati davanti all’ex ospedale Calai di Gualdo Tadino a 12 anni dalla chiusura. Lunedì 16 novembre gli esponenti dei sindacati si sono ritrovati nel piazzale del Calai con lo scopo di sensibilizzare la politica e l’opinione pubblica per chiedere la definizione delle risorse e del progetto esecutivo per realizzare la casa della salute.

“Sono passati 12 anni dalla chiusura dell’ospedale Calai e ancora non abbiamo nessun passo in avanti, tanti impegni, tanti giri di parole da diversi soggetti e niente risultati. Ora basta, vista l’emergenza in atto, non si può più attendere” è il messaggio lanciato dai sindacati. La proposta emersa è quella di un riutilizzo della struttura come casa della salute.

