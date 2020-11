Cuochi d'Italia All Stars, Rosita Merli di Gubbio conquista i quarti di finale: la cuoca delizia con fegato e piedino di maiale

Rob. Min. 16 novembre 2020 a

a

a

Ancora una grande prova di Rosita Merli a Cuochi d'Italia All Stars, il cooking show in onda su Tv8. Lunedì 16 novembre la cuoca di Gubbio, titolare del ristorante Osteria del Bottaccione, ha nuovamente dimostrato tutte le sue qualità, superando la concorrente del Trentino con il punteggio finale di 37-35, conquistando la seconda stellina nel girone delle passatelle e approdando così già ai quarti di finale della competizione. Una prova superlativa quella di Rosita, che ha regalato spettacolo sia nella preparazione del fegato sia in quella del piedino di maiale. Di seguito l'immagine di quest'ultimo piatto.

Piatti della tradizione delle regioni in gara, ai quali tuttavia la cuoca eugubina ha sempre aggiunto un tocco personale, soprattutto con l'utilizzo del tartufo. Ma il segreto autentico di Rosita è sempre la genuinità, una simpatia trascinante che ha conquistato anche i giudici (Gennaro Esposito su tutti) e il conduttore Cristiano Tomei. Memorabile il racconto di Rosita della raccolta dei funghi insieme al marito Aldo, oppure la risposta alla fatidica domanda: "Come è andata la tua prima volta?". La risposta della cuoca di Gubbio è prontissima: "Niente, non è successo niente. Dopo piano piano si impara", ha detto. Tutta Italia ora è innamorata di Rosita, orgoglio eugubino e dell'Umbria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.