Colpo di scena in consiglio comunale a Città di Castello, la maggioranza perde un altro consigliere

16 novembre 2020 a

a

a

Ancora un colpo di scena al consiglio comunale di Città di Castello. Nella seduta di lunedì 16 novembre, la prima on line dell’assise tifernate, durante le comunicazioni il consigliere del Psi Luigi Bartolini ha annunciato di passare al Gruppo misto, che è attualmente il più numeroso. Da oggi risulta composto da Gaetano Zucchini, capogruppo, Marco Gasperi, Vittorio Massetti, Marcello Rigucci, Luciano Domenichini, Filippo Schiattelli e Luigi Bartolini come consiglieri. Nel dare la notizia, Luigi Bartolini, consigliere del PSI, ha detto: “Esco dal gruppo consiliare Psi e passo al gruppo Misto. Il mio gruppo, uscito vincitore dalle elezioni, non ha mai discusso nulla, un’esperienza mortificante che mi ha portato ad uscire”. Il sindaco Luciano Bacchetta ha annunciato che verificherà se c'è ancora una maggioranza, ribadendo che adesso però la priorità è il Covid.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.