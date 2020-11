Due furti in abitazione con la tecnica del forellino, paura tra i residenti

17 novembre 2020 a

Ladri in via della Zaffera venerdì sera (13 novembre), poco prima di cena, a Deruta. I malviventi sono entrati in un appartamento del civico 11 intorno alle 19.30, passando attraverso una finestra e facendo irruzione nell'abitazione, dove in quel momento non c'era nessuno. La tecnica usata è quella del cosiddetto "forellino". "Non è la prima volta che capitano da queste parti, anche perché si tratta di una via poco trafficata e perlustrata dalle stesse forze dell'ordine", spiega Donatella Picchiotti che, su facebook, racconta che quello di venerdì "è stato il quarto furto da quando abito qui, tanto che in casa non tengo più nulla di valore e questa volta, infatti, non hanno trovato nulla da prendere". Nella stessa sera si registra anche un colpo nella frazione di San Nicolò di Celle, questa volta con il proprietario in casa, intorno alle 19. Non si sa se si tratti della stessa banda, ma anche in questo caso l'irruzione è stata fatta usando la medesima tecnica.



