Nozze in vista tra Leonardo Spinazzola e Miriam Sette

Fiori d'arancio in arrivo in casa di Leonardo Spinazzola. Il calciatore folignate in forza alla Roma e alla Nazionale sposerà la sua storica fidanzata, Miriam Sette, anche lei di Foligno, insieme alla quale è diventato papà del piccolo Mattia, di due anni. Una notizia che arriva direttamente dall'albo pretorio del Comune, dove sono apparse le pubblicazioni di matrimonio. Ma data e luogo della cerimonia sono ancora top secret. Maria Sette, da tutti conosciuta come Miriam, 25 anni, di origini pugliesi come il suo compagno ma folignate d'adozione essendo figlia di un costruttore edile trasferitosi nella città della Quintana quando lei aveva solo 5 anni, è molto nota sui social - in particolare su Instagram - dove conta quasi 26mila follower e dove posta foto che la ritraggono quasi sempre in compagnia di Leonardo e del loro bambino. Ma i fiori d'arancio non saranno l'unica novità che da qui a pochi mesi rallegrerà la coppia: Miriam è infatti di nuovo in dolce attesa. Ancora top secret il sesso del nuovo baby Spinazzola. La coppia, fidanzata da 10 anni, è molto amata in città, dove spesso torna per ritrovare parenti e amici.



Susanna Minelli

