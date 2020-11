Umbria, 283 nuovi positivi ma su solo 755 tamponi. Nove morti e 10 ricoveri in più

16 novembre 2020 a

a

a

Sono 283 i nuovi positivi emersi dall'analisi dei tamponi di ieri che, come ogni domenica si abbassano drasticamente. Quindi a fronte di appena 755 tamponi sono emersi 283 positivi, ovvero il 37,5%. Un dato assolutamente non in linea con la percentuale dei giorni scorsi che, seppur in crescita era tornata al 15,1%. Il dato percentuale del lunedì, dato il numero ridotto di tamponi non è rappresentativo. Lo sono un po' di più invece gli altri parametri che continuano a registrare valori in crescita come quello dei ricoveri: ieri ne sono stati registrati 10 in più, portando a 447 gli attuali degenti negli ospedali umbri. Di questi uno in più è andato in terapia intensiva. In tutto sono attualmente 72. DA registrare anche 130 nuovi guariti.

