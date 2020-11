Castiglione del Lago, nascondeva droga nello zaino: arrestato 45enne

16 novembre 2020 a

I carabinieri della stazione di Castiglione del Lago hanno tratto in arresto, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 45 anni originario del Lazio, celibe, nullafacente e già noto alle forze di polizia. In particolare i militari all’interno della stazione di Castiglione del lago hanno notato un uomo che, apparentemente, stava aspettando qualcuno, ma, alla vista dei carabinieri ha cercato di allontanarsi per eludere i controlli. Senza riuscirci. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione e all'interno dello zaino è stata rinvenuta una busta di plastica con all’interno droga di tipo marijuana per 103 grammi.

