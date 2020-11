Covid, telecamere nell'ospedale militare da campo di Perugia: ecco come funziona. Il servizio di Ogni Mattina Tv8 | Video

16 novembre 2020 a

Come funziona l'ospedale da campo dell'Esercito allestito a Perugia? Lo ha mostrato la trasmissione Ogni mattina sull'emittente TV8. La giornalista Marta Cioncoloni è entrata nella struttura con il suo cameramen, ovviamente accompagnata da un militare e collegata con lo studio, dove alla conduzione del programma c'è Alessio Viola. Accesso dalla cosiddetta "parte pulita", dove è considerato assente il Covid 19. Le immagini mostrano la zona dove gli operatori indossano le protezioni, un processo definito "molto complesso", ma è soltanto la prima fase, segue poi la vestizione definitiva che permette di entrare negli spazi dove sono ricoverati i pazienti, un'area definita la "parte sporca". Dopo l'assistenza ai malati, gli operatori concludono il loro impegno con la svestizione che permette di "decontaminarsi", togliendosi di dosso tutti i presidi di protezione individuale. "Complessivamente abbiamo 34 posti letto, più tre di terapia sub intensiva- spiega il militare - Già metà dei letti sono occupati. Abbiamo iniziato nel tardo pomeriggio di giovedì. Il trend è in crescita".

