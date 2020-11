Beautiful, anticipazioni di lunedì 16 novembre: Brooke è una furia contro Ridge: Thomas nei guai. Steffy affronta Flo

16 novembre 2020 a

Ancora tanti colpi di scena nella puntata di Beautiful di lunedì 16 novembre, in onda su Canale5 dalle 13,40. Ecco alcune anticipazioni: Shauna è pronta a tutto pur di aiutare sua figlia Flo a uscire di prigione. Per questo motivo, dopo aver sentito Ridge e Sanchez parlare di un accordo, la Fulton decide di farsi avanti con il Forrester e lo prega di concedere alla ragazza l'immunità. Ridge firma il patto con il detective e a questo punto dovrà affrontare la rabbia della moglie Brooke, che non solo non rivuole Thomas in casa, ma farà di tutto per tenere lontano da lui il figlio di quest'ultimo, Douglas.

Ridge infatti si convince proprio dopo una discussione con Shauna, la quale fa appello al lato paterno dello stilista e punta tutto sulla preoccupazione che loro due hanno in comune: la salvezza dei loro bambini. Nel nome di Flo e Thomas quindi i due si ritrovano clamorosamente d'accordo. Ora Forrester però si dovrà preparare alla bufera con Brooke.

Intanto dopo aver urlato al fratello Thomas tutto il suo disprezzo, Steffy ha un conto da regolare pure con Flo. La Forrester raggiunge la Fulton in carcere per assicurarsi che lei e suo fratello paghino per quello che hanno fatto. La ragazza è una furia e non si esime dal dire alla figlia di Shauna quanto la disprezzi e quanto speri che marcisca in prigione. Flo dal canto suo non può biasimare Steffy ed è d'accordo con lei: deve espiare le sue colpe.

