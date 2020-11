Terni, inquinamento dell'aria: registrati nuovi sforamenti delle polveri sottili

Le centraline dell'Arpa hanno fatto registrare livelli troppi alti di Pm10 diversi giorni delle ultime settimane

16 novembre 2020 a

a

a

Riscaldamenti domestici, alta pressione, mancanza di pioggia e di vento. E restrizioni al traffico non scattate ai primi di novembre 2020, come al solito. Questi i fattori che nell’ultima settimana hanno fatto impennare i livelli di Pm10 in città sopra i limiti. Le centraline di rilevamento dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, da sabato 7 novembre 2020 infatti registrano un crescendo dei valori relativi alla concentrazione delle polveri sottili, segnando, in alcuni casi, anche “record” regionali.

Un aumento dei valori atteso dai tecnici dell’Arpa, soprattutto in considerazione del fatto che in questo ultimo periodo c’è stato il via ai riscaldamenti domestici che rappresentano il fattore maggiormente responsabile della creazione di Pm10. A questa situazione c’è da aggiungere la mancanza di pioggia e di vento e l’alta pressione di questi giorni. Elementi che portano tutti nella stessa direzione.

Arpa e Comune tengono sotto controllo il quadro complessivo anche se, a causa della pandemia, per quest’inverno l’amministrazione comunale ha già fatto sapere di non voler prendere in considerazione le limitazioni al traffico e ai riscaldamenti previste ogni anno. Con il lockdown “leggero” in atto, per il Comune inserire ulteriori limitazioni alle famiglie sarebbe troppo. Intanto però da sabato 24 ottobre a sabato 7 novembre 2020 le centraline in città sono state tutte in rialzo. Due giorni fa la stazione Le Grazie ha fatto segnare un valore superiore al limite soglia, ossia 50 microgrammi per metro cubo, arrivando a 54. Borgo Rivo, Carrara e Narni Scalo sono arrivate alla fascia arancione, appena sotto quella critica.

Nella giornata di venerdì 13 novembre 2020 invece è stata la stazione di Borgo Rivo a superare il limite, tra l’altro unica tra tutte le quattordici centraline regionali Arpa, toccando quota 60. Situazione ancora peggiore il giorno precedente, giovedì, quando Narni Scalo, Le Grazie e Carrara sono entrate tutte e tre in zona rossa (con la centralina di Borgo Rivo che non ha fornito indicazioni). L’11 novembre scorso limite superato a Borgo Rivo, con livelli che hanno toccato quota 63, Le Grazie, a 62. Le stesse centraline hanno raggiunto livelli oltre il limite accettato anche il giorno precedente, il 10 novembre, mentre il 9 novembre ancora Borgo Rivo e stavolta Carrara hanno varcato il limite dei 50 (uniche due in tutta la Regione). L’8 novembre livelli entro i limiti per tutte le centraline, anche se per poco visti i valori rilevati (Borgo Rivo 45, Carrara 49, Le Grazie 47). Questo l’ultimo giorno critico scorrendo all’indietro fino all’inizio del mese, visto che sabato 7 i valori erano tutti nella norma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.