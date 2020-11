Perugia, maltrattamenti in famiglia: picchia la moglie con il flauto del figlio

Fra. Mar. 16 novembre 2020 a

a

a

Ad agosto dello scorso anno l’ha picchiata usando il flauto del figlio. Arrivata al culmine della sopportazione la donna quindi aveva deciso di abbandonare la casa coniugale, che sempre di più per lei stava diventando una prigione caratterizzata da violenze, fisiche e psicologiche e di vessazioni e umiliazioni. La donna, una cittadina europea sposata con un perugino, aveva chiesto aiuto al Centro Antiviolenza, e li, insieme al figlio, era stata accolta dalle operatrici, che quotidianamente aiutano donne in fuga come lei. Erano stati proprio gli operatori del centro ad averla accompagnata, poco dopo, a riprendere effetti personali, ma, soprattutto vestiti di ricambio per il figlio minore nella casa in cui l’uomo continuava a vivere. E in quella circostanza avevano visto con i loro occhi quel che la donna aveva dovuto sopportare.

Secondo quanto riferito dagli operatori infatti - la relazione è poi finita agli atti del procedimento civile nell’ambito del quale il giudice Mariella Roberti ha emesso un ordine di protezione nei confronti della donna - che in quell’occasione si erano anche fatti accompagnare dai carabinieri di Ponte San Giovanni, “l’uomo non si era fatto scrupolo nell’aggredire la donna, urlando e sbattendo pugni contro gli oggetti in casa e minacciando la moglie con la frase “Ti faccio vedere io”.

Non solo, sempre secondo quanto relazionato, l’uomo “per una mezz’ora, non aveva risposto nonostante il suono del campanello e i richiami verbali (non era possibile aprire la porta con le chiavi della signora perché chiusa dall’interno) nonostante la presenza dei carabinieri quindi, all’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco, apriva la porta insultando la donna”. La moglie, assistita dall’avvocato Sara Pasquino, ha anche denunciato l’uomo, il fascicolo è pendente in Procura. Intanto però al civile, nell’ambito della separazione, c’è stato l’ordine di protezione. “Il comportamento dell’uomo - scrive il giudice - è idoneo a ledere l’integrità morale e quella fisica della moglie e, indirettamente, del figlio minore”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.