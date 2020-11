Umbria, il report dell'ISS: "I focolai attivi sono in diminuzione. Sono 90 in meno in sette giorni"

Francesca Marruco 16 novembre 2020 a

I focolai di infezioni da Coronavirus in Umbria sono diminuiti. O almeno questo emerge dai dati contenuti nel report numero 26 dell’Istituto Superiore di Sanità che passa al setaccio i numeri umbri riferiti alla settimana 2-8 novembre. Quella in cui sono stati registrati 178 focolai attivi rispetto ai 263 della settimana precedente. Non solo, secondo quanto emerge, i nuovi cluster in quello stesso lasso di tempo sarebbero stati 68 quando nei sette giorni precedenti erano stati 105. Sintomo del virus che inizia a rallentare?

Forse. I casi per cui in quella settimana è stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti, stando al report, arriva al 90, 3%.

C’è però l’altro dato legato a quel numero di casi, che non accenna a diminuire dei cosiddetti, “casi non associati a catene di trasmissione note” che ha fatto registrare un 3.717 e la settimana prima era stato di 3.211. Sempre scorrendo la lunga lista di numeri che popolano i report dell’ISS e che adesso sono diventati quanto mai fondamentali in quanto decretano l’ingresso di una regione in una zona o nell’altra, troviamo quello relativo alla percentuale di positivi per tamponi, escludendo dal denominatore tutti quei tamponi che derivano da attività di screening e il re-testing degli stessi soggetti già precedentemente risultati positivi. Insomma, nella settimana considerata la percentuale è del 30,8% , ovvero 2278 su 7406. Una cifra certamente alta che comunque, se non correttamente contestualizzata restituisce solo in parte il suo significato. I tamponi, presi nella loro somma quotidiana, infatti non sono rappresentativi della situazione completa. Certo è che sono numeri che non possono non preoccupare. La settimana precedente lo stesso dato faceva registrare un 31,2%.

Per quanto concerne il gruppo di indicatori riguardanti la possibilità di una regione di garantire adeguate risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena, in questa settimana sono state registrate 0.7 per 10000 persone, ovvero, 64 in ottobre, dedicate al tracciamento. Mentre invece, per quanto riguarda le figure professionali dedicate alle attività di prelievo, al monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e isolamento, sono state 2 per 10000, ovvero 172. In tutto dunque 236 a dover gestire un esercito di positivi. Dopo la firma della convenzione con l’Università degli studi di Perugia arriveranno altri tracciatori, perché in questo modo è assolutamente impossibile avere un quadro chiaro delle catene di trasmissione. E infine la questione posti letto: ieri Agenas indicava l’Umbria come prima tra le regioni con posti in terapia intensiva occupati da Covid con un 54% di occupazione, seguita a ruota da Bolzano con 53% e Lombardia con 52%. Quanto invece ai posti generalisti l’Umbria torna al 49%, a metà classifica.

