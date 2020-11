Perugia, plasmaterapia: 27 persone coinvolte nello studio. A fine mese i primi risultati ufficiali

Fra.Mar. 16 novembre 2020 a

Sono 27 i pazienti che all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia hanno partecipato allo studio sperimentale sulla plasmaterapia, “Tsunami” di cui Perugia fa parte e di cui è capofila l’ospedale di Pisa con il professor, Francesco Menichetti.

In tutto, in Italia sono stati “arruolati” oltre 280 pazienti e i primi risultati sull’efficacia della terapia con il plasma iperimmune, arriveranno alla fine del mese. Per ora infatti, essendo uno studio cosiddetto, randomizzato in doppio cieco, non è possibile sapere chi ha avuto dei miglioramento perché trattato con il plasma iperimmune e chi no.

In Umbria, come spiega il direttore del Servizio Immunotrasfusionale, dottor Mauro Marchesi, “dopo la prima ondata di pandemia sono state raccolte circa 130 sacche di plasma iperimmune”. In particolare, secondo quanto racconta lo stesso Marchesi, erano stati oltre 200 i pazienti guariti dal Covid che si erano presentati spontaneamente per poter aiutare nella lotta all’infezione. Ma il loro plasma non sempre andava bene. Solo una quarantina avevano le carte in regola, ovvero possedevano gli anticorpi neutralizzanti. Ognuno di loro aveva donato circa tre sacche, non più di 600 ml a persona.

Poi, con l’avvento della seconda ondata, quel plasma è stato anche destinato e ora si attendono i primi risultati. In Italia, i pazienti su cui è stato fatto lo studio sono stati 232 in Toscana, 27 in Umbria e 23 in Lombardia. I pazienti inclusi devono avere determinate caratteristiche, una delle quali riguarda la gravità della malattia.

Non si può intervenire quando è già in fase avanzata. Anzi, l'infusione di plasma Iperimmune va effettuata tra il secondo e il terzo giorno di ricovero, quando iniziano ad insorgere sintomi che denunciano un aggravamento. Se si arriva alla ventilazione meccanica il plasma iperimmune è sconsigliato.



