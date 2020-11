Umbria, piano salvaguadia: Rsa a Porta Sole e spunta l'ipostesi terapie intensive a Civitanova

Fra. Mar. 16 novembre 2020 a

Per il piano salvaguardia, quello che, secondo quanto annunciato dalla sanità regionale, dovrebbe portare all’ampliamento di 150 posti letto e 40 di terapia intensiva, è previsto oggi il passaggio in giunta. Al centro della nuova strategia, da mettere in campo qualora i posti del “piano di contenimento” non dovessero bastare, ci sono sia gli ospedali da campo, di Terni e Perugia, che altre strutture o, altre soluzioni. Tra queste c’è la vecchia clinica di Porta Sole in centro a Perugia. Al contrario di quanto ipotizzato in un primo momento la Regione la vuole utilizzare come ulteriore Rsa Covid, e non come serbatoio di posti di terapia intensiva o sub-intensiva. Per questa particolare necessità sembra affacciarsi l’ipotesi del Covid center di Civitanova Marche, l’ospedale costruito proprio dal nuovo consulente della Regione Umbria, Guido Bertolaso. In ballo ci sarebbero una ventina di posti letto. E poi resta il nodo ospedale della Media Valle del Tevere: potrebbe, come già accaduto a Spoleto, essere interamente riconvertito a Covid hospital.

