Umbria, 657 nuovi positivi, altri 11 decessi e otto ricoveri in più

Sono 657 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Umbria, emersi dall'analisi di 4.329 tamponi. Il tasso di positività quindi, che nei giorni scorsi era sceso al 12 % di media, risale attestandosi al 15%, un punto percentuale in meno rispetto alla media nazionale. Non cresce solo l'incidenza dei positivi, ma, purtroppo, anche la cifra dei ricoverati: dai 429 di sabato si è arrivati a 437, di cui 71 (3 in più del giorno prima) in terapia intensiva. L'altro numero allarmante è relativo ai decessi: altri 11 nelle ultime 24 ore. Il che porta il totale dei decessi per Covid dall'inizio della pandemia a 253. Vanno per fortuna registrati altri 327 guariti, 7523 dall'inizio della pandemia. Restano in isolamento 12.451 persone a fronte di 11.100 attualmente positivi.

