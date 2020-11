Covid, è morto l'imprenditore eugubino Franco Colaiacovo: era ricoverato all'ospedale di Perugia

15 novembre 2020 a

Lutto nel mondo dell'imprenditoria umbra e non solo. Domenica 15 novembre è morto infatti Franco Colaiacovo. Il decesso è avvenuto all'ospedale di Perugia, dove era ricoverato da alcuni giorni. Colaiacovo era malato di Covid ed era stato ricoverato nelle scorse settimane prima al reparto Malattie Infettive e quindi in Rianimazione per il progressivo aggravarsi della situazione.

Gubbio in lutto per la morte dell'imprenditore Colaiacovo

Franco Colaiacovo, 81 anni, insieme ai fratelli Pasquale, Giovanni (scomparso pure lui lo scorso aprile) e Carlo è stato fondatore di Colacem, divenuto negli anni il terzo gruppo cementiero italiano. Lunedì 16 novembre, sarà allestita una camera ardente a Gubbio nella cappella del Park hotel Ai Cappuccini. I funerali si terranno martedì 17 alle 15 nella chiesa di San Domenico.

