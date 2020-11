Tre chili di cocaina scoperti in un oliveto nel comune di Spoleto

15 novembre 2020 a

a

a

E 'di tre chili di cocaina , per un valore stimato di 600 mila euro , il ritrovamento effettuato dagli agenti del commissariato di polizia di Spoleto nelle campagne di Petrognano , una zona a nord della città del Festival dove i cittadini avevano segnalato i sospetti nei giorni scorsi. Sulla base delle indicazioni ricevute, i poliziotti hanno concentrato la propria attenzione su un oliveto e hanno scoperto tre panetti di cocaina. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato, contemporaneamente sono iniziate le indagini per accertarne la provenienza e risalire a chi ha scelto quel terreno per nasconderlo, con l'obiettivo di tornare in un secondo momento per riprenderlo e utilizzarlo per l'attività di spaccio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.