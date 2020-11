Terni, contro crisi e Covid tre ragazzi aprono nuova pizzeria: Street Pizza in via XX Settembre

I titolari sono giovanissimi: hanno 25, 26 e 30 anni. L'inaugurazione sabato 14 novembre 2020 in via XX Settembre, a Terni

Giorgio Palenga 15 novembre 2020 a

a

a

Fosse stato un altro momento storico, davanti alla loro nuova pizzeria al taglio avrebbero magari organizzato una bella festa. Con tanto di taglio del nastro e festeggiamenti. Ma le restrizioni per il Covid gli hanno fatto abbandonare l’idea e così da sabato 14 novembre 2020, un po’ alla chetichella, Pizza Street, in via XX Settembre, a Terni, ha iniziato a sfornare soletti di pizza, fritti, focacce e quant’altro, con i clienti richiamati solo dal profumo di quanto uscito dal forno e dalla bella insegna rossa, che certo non passa inosservata.

Ma quello che, sempre in un altro momento storico, sarebbe stato archiviato come un normale inizio di attività in proprio di tre ragazzi di buona volontà e con voglia di lavorare, nel periodo della pandemia è una sorta di… miracolo. Visto che di attività commerciali si parla solo per registrarne le gravi difficoltà, se non addirittura, purtroppo, la chiusura. Ed invece i fratelli Lorenzo e Alessandro Primieri, di 26 e 25 anni, e Elder Valentini, che invece ne ha 30, hanno deciso di sfidare Covid e crisi e da sabato 14 novembre si sono messi in gioco. Convinti di quello che fanno e avendo messo in gioco i propri risparmi.

“Avevo un po’ di soldi da parte – parla per tutti Lorenzo – lavoro già da qualche anno e, dopo aver iniziato proprio in una pizzeria, fino allo scorso giugno ho gestito anche una palestra. Ma con Elder ci eravamo conosciuti proprio facendo questo lavoro, a lui si è aggiunto anche mio fratello Alessandro e abbiamo deciso di imbarcarci in questo progetto. Investendo i risparmi, non abbiamo preso finanziamenti né prestiti”.

In questo periodo ci vuole un bel coraggio, non c’è che dire. “Ma noi ci crediamo – continua il più grande dei due Primieri – era un’idea che coltivavamo da tempo, da ben prima del Covid. Personalmente ci pensavo da quando ha chiuso la gioielleria che occupava questi locali (quella di Mario Proietti Gretti ndr), qui lungo via XX Settembre pensiamo sia una buona posizione. E così siamo andati avanti col nostro progetto”. I ragazzi sfornano pizza al taglio e, di sera, anche al piatto che abitualmente la clientela prende e porta a casa. La restrizione del Dpcm che consente solo l’asporto, nel loro caso, incide poco.

“Abbiamo organizzato tutto rispettando in pieno le modalità attuali legate al Covid – spiegano ancora i tre ragazzi – arrivi, ordini la pizza, la prendi ed esci subito, nella massima sicurezza. Siamo aperti dalle 7,30 alle 21, senza soluzione di continuità, e la domenica dalle 14,30 sempre fino alle 21. Conosciamo il mestiere, abbiamo voglia di lavorare e tanto entusiasmo”. E sicuramente tanto coraggio. Un sincero “in bocca al lupo” se lo meritano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.