Covid, tante famiglie indifficoltà, Anci Umbria chiede al governo risorse per i buoni spesa

15 novembre 2020 a

Nuove misure per sostenere le famiglie in difficoltà: anche Anci Umbria evidenzia la necessità che il Governo vari una ulteriore tranche di risorse per i buoni spesa. “Il prolungarsi di questo stato di emergenza sta acuendo disagi che avevamo già registrato durante la prima fase dell’emergenza e che ora si sono intensificati - dice il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini - Occorre tener conto che a una situazione già precaria si è sommata anche la chiusura di diverse attività produttive, con conseguenze negative sui livelli occupazionali. Dobbiamo occuparci delle nuove emergenze e sostenere le famiglie che ne hanno bisogno. Non lasciamo indietro alcuno”. Toniaccini evidenzia che sono sempre più le persone in difficoltà. A fine marzo scorso l’Umbria aveva ricevuto una dotazione di risorse per i 92 Comuni di oltre 5 milioni di euro che alcuni Comuni avevano integrato con fondi propri. In quell’occasione, la maggior parte dei Comuni aveva adottato il sistema dei buoni spesa che alcuni avevano integrato con i pacchi alimentari

