Covid, Umbria arancione ma raccolta olive consentita anche fuori comune di residenza

La raccolta delle olive è consentita anche fuori dai comuni di residenza e pure nelle regioni, come l’Umbria, che si trovano in fascia arancione. A chiarire la questione è una delle Faq del governo. La coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo sono consentite - come anticipato dalle associazioni di categoria - a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita a fini personali, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. La raccolta delle olive, dunque, può continuare a essere effettuata dagli hobbisti anche negli oliveti posti fuori dal proprio territorio comunale trattandosi di una attività necessaria per non mandare al macero un bene primario come, appunto, le olive. Permesso anche il conferimento al frantoio.



