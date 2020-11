L'arcivescovo di Spoleto-Norcia, Boccardo ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per Covid

14 novembre 2020 a

L’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra monsignor Renato Boccardo, è ricoverato da sabato sera 14 novembre al policlinico Agostino Gemelli di Roma, per sospetta infiammazione virale da Covid 19 ed è seguito con le cure del caso. Il presule era risultato positivo asintomatico al Coronavirus la scorsa settimana; da qualche giorno, però, era comparsa una persistente febbre. Monsignor Boccardo "ringrazia vivamente tutti coloro che in questi giorni gli sono stati vicino con i messaggi, il pensiero e la preghiera e affida se stesso e tutti coloro che soffrono alla misericordia di Dio e alla intercessione dei fratelli e sorelle nella fede" si legge in una nota stampa.

