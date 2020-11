Padre Marco Moroni nuovo custode del Sacro Convento di Assisi, succede a padre Mauro Gambetti

14 novembre 2020 a

Padre Marco Moroni è il nuovo custode del Sacro Convento di Assisi: succede a padre Mauro Gambetti, creato cardinale da Papa Francesco. Il giuramento con l’intera comunità francescana conventuale è avvenuto in forma privata e semplice. Nato a Cassano Magnago in provincia di Varese 55 anni fa, padre Moroni nel settembre 1991 ha iniziato il percorso formativo per la vita religiosa a Treviso e ha poi vissuto il tempo di noviziato alla Basilica del Santo di Padova, dove ha emesso la Professione temporanea l’8 settembre 1994 e la Professione perpetua il 4 ottobre 1997. È stato ordinato presbitero. Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia all’Istituto Teologico Sant’Antonio Dottore di Padova e in seguito le specializzazioni in Teologia della Vita Consacrata all’Istituto Claretianum (aggregato alla Pontificia Università Lateranense) e in Antropologia teologica alla Pontificia Università Teresianum di Roma.

