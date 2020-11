Umbria, oggi 579 nuovi positivi, 185 guariti e 8 morti

14 novembre 2020 a

Sono 579 i nuovi positivi registrati oggi in Umbria. Il dato emerge dall'analisi di 4.699 tamponi processati nelle 24 ore precedenti. Il che rivela una incidenza di positivi rispetto ai tamponi del 12, 3%. Una percentuale dunque che sembra attestarsi su numeri più contenuti rispetto alle cifre altissime della scorsa settimana. Ugualmente non negativo è il dato relativo ai ricoveri: sono 429 in tutto, due in più del giorno prima ma nessuno in più nelle terapie intensive, che restano dunque a quota 68. Aumentano invece i pazienti ricoverati nell'ospedale da campo dell'esercito di Perugia: da due di ieri sono arrivati a 8. Vanno invece purtroppo registrati altri 8 decessi, che fanno salire la somma delle vittime Covid fino a 242. I guariti, dopo i 990 di ieri, si fermano invece a 185, facendo arrivare la somma a 7.196.

