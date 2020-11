Covid in Umbria, Festival del giornalismo a Perugia, salta anche edizione 2021. L'annuncio di Arianna Ciccone

14 novembre 2020 a

Salta per colpa del Covid anche l'edizione 2021 del Festival internazionale del giornalismo. Ad annunciarlo è l'ideatrice dell'evento, Arianna Ciccone, con un post su Facebook. "Decisione che fa male ma è doverosa. Non possiamo fare diversamente", scrive. E ancora: "L'edizione 2021 di International Journalism Festival non potrà esserci, le condizioni della pandemia globale non lo permettono. Per serietà lo annunciamo oggi senza cercare o sperare soluzione pasticciate e alla fine comunque irresponsabili. Teniamo duro, guardiamo al 2022 e a un'edizione che dopo due anni di interruzione ne sono certa sarà memorabile". Per colpa della pandemia, infatti, era saltata anche l'edizione 2020.

