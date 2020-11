Terni, cascata delle Marmore: visite e iniziative speciali per i residenti

Appuntamenti su prenotazione, per mantenetre i distanziamenti e nel rispetto delle restrizioni, sabato 14, domenica 15 e mercoledì 18 novembre 2020

Cascata delle Marmore, per i residenti nel territorio comunale di Terni nuove iniziative per il weekend e la prossima settimana.

L'Umbria zona arancione e le relative restrizioni non consentono gli spostamenti tra comuni e regioni, se non per motivi di stretta necessità, così i ternani avranno la possibilità di riscoprire il sito turistico più visitato e di maggior richiamo del proprio territorio grazie a una serie di iniziative programmate per il weekend di sabato 14 e domenica 15 novembre 2020 ed anche la settimana successiva.

Nel dettaglio, domenica 15, alle 11, è in programma una "passeggiata facile per tutta la famiglia. Conosceremo - spiegano gli organizzatori - alcune delle numerose leggende e storie legate alla Cascata e al suo territorio. Cultura e magia nella natura del parco". Chi invece vuole spingersi oltre, sempre domenica 15, e sempre alle 11, c'è anche la possibilità di una escursione di media difficoltà, di circa 3 ore, sui sentieri che circondano la Cascata. "Per vivere la natura e il parco della Cascata accompagnati da una nostra guida. I colori dell’autunno in una attività rigenerante all’aria aperta", spiegano i gestori del sito turistico.

Sabato 14 e mercoledi 18 novembre 2020, sempre alle 14,30, "sui sentieri più belli della Cascata insieme a Tamara, che vi guiderà tra i colori del Parco, per una passeggiata sportiva ma per tutti". Sabato 14, alle 11,30, infine, la "Fantacascata": passeggiata fantastica per i più piccoli, con il folletto. Leggende e divertimento per tutti all’aria aperta.

Le iniziative sono tutte a numero chiuso e su prenotazione, al fine di mantenere adeguati distanziamenti. Prenotazioni al 348 8852407.

