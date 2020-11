Terni, sale a 56 il numero dei positivi al Covid tra i dipendenti dell'Ast

L'azienda è molto attiva nel contrasto al contagio: circa il 50% della forza lavoro sta svolgendo la propria opera in smart working

Si allunga all’Acciai Speciali Terni la lista dei positivi al Covid 19, che registra 56 casi, a cui si aggiungono 49 quarantene disposte dall'Usl. Ieri si sono registrati 3 nuovi positivi, di cui e 2 della Produzione Inox1 Trattamenti (Pix1 TRM) già in quarantena da qualche giorno per sintomatologia febbrile, un lavoratore del Laboratorio Qualità (Lab Qua), assente da qualche giorno per sintomatologia febbrile. Sono risultati negativizzati operatori dell’area servizi.

L’azienda è molto attiva nel cercare di contrastare il virus, con iniziative che hanno riscosso consensi. Nelle settimane scorse il management aveva deciso la chiusura della la mensa e i distributori automatici e nuovamente smart working per 300 impiegati amministrativi, tra impiegati e quadri, circa il 50% della forza lavoro. Inoltre per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, Ast ha anche comunicato che la pausa pranzo non sarà più di un ora, ma di 30 minuti e sarà considerata retribuita all’interno delle 8 ore di lavoro consecutive, come avviene per il personale turnista.

