Grande Fratello Vip, Stefania e Patrizia De Blanck ai ferri corti. Il marito della Orlando affronta la contessa nella casa | Video

Polemica in diretta tra Patrizia De Blanck e il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, intervenuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante la puntata di venerdì 13 novembre è stato mandato in onda un filmato in cui la showgirl e la contessa non se le sono mandate a dire, anzi.

Patrizia De Blanck non ha usato mezzi termini per insultare la Orlando: "Sei la solita stro**a e rompica**o", ha detto in una circostanza, paventando a Elisabetta Gregoraci la volontà di nominare Stefania.

Da qui la rabbia montata anche sui social da parte del marito della showgirl, Simone Gianlorenzi, che ha affrontato la contessa diviso solo da un vetro: "Fammi parlare, hai fatto piangere Stefania e non va bene", le ha detto. Pronta la replica di Patrizia: "Non l'ho fatta piangere, ha pianto lei". In realtà tutto si è risolto senza particolari problemi. L'unico rimpianto è stato per la Orlando che non ha potuto rivedere suo marito dal vivo.

