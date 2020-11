Crisi Astaldi, 60 imprese ancora in attesa dei soldi: "Vantiamo crediti per oltre 40 milioni"

13 novembre 2020 a

Il Fondo salva-opere è stato costituito, i soldi ci sono e addirittura sono state individuate le imprese che li devono avere, ma da cinque mesi non è arrivato un bonifico. Frustrazione e rabbia nelle parole dei membri del Comitato delle società creditrici di Astaldi spa (Cantiere Quadrilatero Marche-Umbria) che, venerdì 13 novembre nel corso di una conferenza stampa in streaming, hanno manifestato il loro disappunto per una situazione inspiegabilmente bloccata e la loro preoccupazione in termini di sopravvivenza.

Il Comitato, che rappresenta circa 60 imprese che impiegano 1.500 addetti e vantano crediti per oltre 40 milioni, ha puntato l’indice anche sulla situazione di stand by del cantiere nel tratto marchigiano del Quadrilatero lungo la SS.76.

