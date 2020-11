Covid, test seriologico in farmacia: in Umbria 3.650 esami a studenti e familiari, 113 positivi

14 novembre 2020 a

E’ partito bene lo screening di Regione Umbria e Federfarma Umbria per la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2 tramite test sierologici rapidi gratuiti effettuati nelle farmacie umbre aderenti (oltre 100). Nei primi otto giorni della campagna dedicata a studenti (0-19 anni) e familiari sono stati già refertati 3650 test, con i risultati che oltre al cittadino vengono inviati al medico curante ed ai servizi di sanità pubblica dedicati. Di questi 3650, 113 test hanno segnalato indici di positività. I test sierologici non hanno valore diagnostico ma permettono di individuare gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus.

