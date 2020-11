Covid Umbria, nella Rsa registrati 296 casi di contagio tra gli anziani ospiti

14 novembre 2020 a

Sono 296 i casi di contagio registrati tra gli ospiti delle 49 Rsa dell’Umbria. Diciannove sono gli ospiti deceduti e 47 quelli guariti. In totale gli anziani ospiti delle case di riposo sono 902. Diciassette, invece, sono gli infermieri risultati positivi e 107 gli operatori socio sanitari. I numeri sono stati comunicati dal commissario per l’emergenza Covid, Antonio Onnis. Per quanto riguarda i sanitari risultati positivi in ospedali e distretti, si parla complessivamente di 359 persone contagiate dal primo settembre al 12 novembre. Sono già 4.800, invece, i test rapidi arrivati per i medici di famiglia. In base all’accordo con la Regione anche questi, da lunedì, potranno effettuare test antigenici rapidi nei loro laboratori o in strutture esterne messe a disposizione dalle Asl. Secondo il commissario anti-Covid, Antonio Onnis, si potranno utilizzare anche i drive-in già allestiti per i tamponi.



