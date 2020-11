Umbria, Ada Vecchiarelli, medico della Terapia intensiva di Perugia: la battaglia contro il Covid deve vederci uniti

14 novembre 2020 a

“A chi ancora nega l’esistenza di questo virus e continua a fare assembramenti e a violare le regole, vorrei soltanto far capire che l’emergenza c’è davvero, che gli ospedali sono pieni di pazienti Covid e che ci si può ammalare e si può rischiare di morire a ogni età, anche senza patologie pregresse, purtroppo”: a parlare è la dottoressa Ada Vecchiarelli, romana di origine ma perugina d’adozione, da anni in servizio nel reparto di Unità di Terapia Intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia. “La situazione è complicata ma per adesso riusciamo a tenere bene pur dovendo a volte coprire più turni e non so nemmeno io per quante ore restare a reparto. Certo la fatica c’è, la preoccupazione pure perché non sappiamo per quanto dovremmo andare avanti così e quante energie ci verranno ancora richieste - racconta la dottoressa Vecchiarelli - La paura di andare al lavoro o di contrarre il virus, invece, non l’ho mai avuta, nemmeno durante la prima ondata, e spero di non averla mai”. L’aspetto più difficile da gestire resta quello emotivo. “Quando vado da un paziente per dirgli che lo devo ricoverare in terapia intensiva leggo il terrore nei suoi occhi, qualche giorno fa un uomo mi ha sussurrato addio prima di perdere conoscenza. A tutto questo non mi abituerò mai. Ma allo stesso tempo ci sono anche le buone notizie. Abbiamo avuto un papà di cinque figli di appena 29 anni che è rimasto a lungo ricoverato da noi ma che adesso si è completamente ripreso. Sono queste le cose che ci danno coraggio e ci spingono ad andare avanti con forza”, evidenzia Vecchiarelli. Una forza che sembra venire meno quando ci si rende conto che non tutti fanno la propria parte o che, almeno, non tutti la fanno come dovrebbero. “Nella gestione di questa pandemia ci sono tre componenti. Una politico-istituzionale che deve monitorare e coordinare la situazione da un punto di vista tecnico, una sanitaria che è quella rappresentata da chi, come me, deve curare i pazienti e aiutarli a superare la malattia e una terza componente, ugualmente importante, che è quella rappresentata dalla gente comune, chiamata a tenere comportamenti consoni. Il cammino che ci attende è probabilmente ancora lungo, abbiamo l’inverno davanti e tutti sappiamo che nei mesi freddi il virus si diffonde più facilmente. Ma se ognuna delle tre componenti facesse la sua parte, tutto sarebbe più facile”. Potremmo diventare, insomma, un po’ tutti eroi. “A noi sanitari ci definivano eroi nella prima ondata - sorride la dottoressa Vecchiarelli - Adesso, non so perché, ma sembra ci sia un po’ una visione diversa della situazione. In realtà, comunque, abbiamo sempre fatto - e stiamo facendo - solo il nostro lavoro. Rispetto a marzo conosciamo meglio il virus, abbiamo più strumenti per affrontarlo ma la battaglia contro il Covid deve essere di tutti. Solo così, in attesa che arrivi finalmente il vaccino, potremmo tentare di vincere la battaglia facendo in modo che il sistema regga”.



