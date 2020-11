Perugia, picchia la moglie e tenta di stuprarla: le accuse vanno in prescrizione e lui è assolto

Fra. Mar. 14 novembre 2020 a

In primo grado era stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per tentata violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. I fatti, per cui era finito alla sbarra, erano episodi accaduti tra gli anni 2008 e 2011. La vittima era sempre stata la moglie: una donna vessata e costretta a subire angherie continue, fisiche e psicologiche da parte del marito. Adesso però quell’uomo, attualmente difeso dall’avvocato Luca Pietrocola, tira un sospiro di sollievo: la giustizia infatti, a prescindere da quale esito avrebbe potuto dare, è arrivata troppo tardi. Ieri infatti il collegio d’appello ha dichiarato l’intervenuta prescrizione. Per cui non si avrà mai una seconda sentenza. E quella arrivata solo in primo grado resterà lettera morta. L’imputato avrebbe potuto rinunciare alla prescrizione, ma così non è stato. Tra le contestazioni c’era una relativa al tentato stupro. Secondo la ricostruzione dei fatti, per difendere la madre era addirittura intervenuta la figlia, anche lei finita minacciata dal padre. La donna era finita diverse volte in ospedale. In un’occasione venne picchiata per una tazzina sporca di caffè.



