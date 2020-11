Troppi casi a scuola, il sindaco chiude quattro primarie per una settimana

13 novembre 2020 a

Quattro scuole primarie di Spoleto chiuse fino al 21 novembre con ordinanza del sindaco. Si tratta della XX Settembre, della sezione a tempo pieno delle Corone, delle quattro classi della Francesco Toscano ospitate nell'edificio delle Corone e della Giuseppe Sordini, ossia “quelli in cui è stato rilevato il maggior numero di classi attualmente in quarantena” ha spiegato il primo cittadino Umberto De Augustinis. Il provvedimento era stato annunciato dallo stesso sindaco giovedì durante i lavori del consiglio comunale, quando ha definito la situazione delle scuole elementari “drammatica”, paventando la chiusura di tutte le primarie della città. Sono 32 i casi riscontrati in questi istituti tra bambini, insegnanti e collaboratori scolastici. Le lezioni, quindi, si terranno solo con la didattica a distanza.

