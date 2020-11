Incendio in tipografia a Umbertide, in fiamme macchinario

14 novembre 2020 a

Intervento all’alba nella frazione umbertidese di Montecastelli per i vigili del fuoco di Città di Castello. L’allarme verso le 6.30 da una tipografia in quanto un macchinario, denominato forno di essiccazione tessuti, stava andando a fuoco insieme ad alcuni tessuti che erano in fase di essiccazione, dopo essere stati stampati. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio: il macchinario è stato messo in sicurezza e le fiamme domate. L’immobile non ha riportato alcun danno. Insomma da come si prefigurava l'intervento dei pompieri le conseguenze dell'incendio potevano essere ben diverse. Ma è stato proprio il pronto intervento dei vigili dei fuoco ad aver scongiurato conseguenze più pesanti.

