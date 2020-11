Perugia, il presidente della Cei, Bassetti, migliora e lascia la terapia intensiva

Fra. Mar. 13 novembre 2020 a

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, ha lasciato poco fa il reparto di terapia intensiva 2 diretto dal professor Edoardo De Robertis, per rientrare in quello di medicina in cui era stato ricoverato appena arrivato in ospedale. Già nel bollettino ufficiale della mattina la direzione sanitaria ospedaliera aveva dato notizia di un lieve miglioramento dei parametri vitali del presule. Poi, nel corso della giornata, dati i parametri positivi, i sanitari hanno deciso di trasferirlo in un reparto a minore intentistà. Il presule è stato sottoposto a ossigenoterapia ma non è mai stato intubato. Continue in queste settimane le preghiere per lui. Anche il Papa si è informato personalmente per conoscere le sue condizioni.

