Gualdo Tadino, non fa ritorno a casa lo cercano anche con l'elicottero

13 novembre 2020 a

a

a

Ricerche in corso nel pomeriggio di venerdì 13 novembre nella zona di Serra Santa a Gualdo Tadino. Impegnati i vigili del fuoco di Gaifana con l'ausilio di un elicottero partito da Arezzo. Si cerca un uomo di 40 anni uscito a metà mattina da casa, dove stranamente non ha fatto ritorno all'ora di pranzo. Scattato l'allarme è stato predisposto un piano dettagliato di ricerche, a cui partecipano anche i carabinieri della locale stazione. Al momento il personale impegnato nelle ricerche non ha elementi concreti per localizzare l'uomo, vista anche la natura particolarmente impervia della zona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.