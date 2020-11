Umbria, balzo in avanti dei guariti: sono 990 in 24 ore. I nuovi positivi sono 604 su oltre 5 mila tamponi

13 novembre 2020 a

Per la prima volta da molto tempo i dati umbri della pandemia non restituiscono solo cattive notizie: nella regione infatti è stata registrata la guarigione di 990 persone a fronte di 604 nuovi positivi emersi da 5.014 tamponi eseguiti. Scende quindi la percentuale di positivi rispetto ai tamponi analizzati attorno al 12, rispetto ai dati ben più alti delle scorse settimane. Scende anche, per la prima volta il numero dei contagiati totale dall'inizio della pandemia: da 10.789 a 10. 395. Sono invece 8 i decessi che fanno salire il numero di vittime fino a 234 in totale. Anche in ambito ospedaliero i numeri sono meno drammatici dei giorni precedenti: c'è un ricovero in meno in rianimazione, dove si registrano 68 persone, mentre i degenti salgono a 427 con 4 nuovi ingressi in ospedale.

