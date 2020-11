Perugia, il presidente della Cei, Bassetti, in lieve miglioramento ma resta in terapia intensiva

13 novembre 2020 a

a

a

Il quotidiano bollettino medico emesso dalla direziona sanitaria dell'ospedale di Perugia parla di lieve miglioramento per quanto riguarda la condizioni di salute del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana. In particolare la nota spiega: "Quadro clinico generale in lieve miglioramento. Stabilità dei parametri respiratori e cardiocircolatori. Piano terapeutico invariato, continua ossigenoterapia". Il cardinale era risultato positivo all'inizio del mese e dopo qualche giorno in casa con i sintomi influenzali era stato ricoverato in area medica Covid al Santa Maria della Misericordia, nel reparto guidato dalla professoressa Cecilia Becattini. Poi l'aggravamento e il trasferimento in terapia intensiva del professor Edoardo De Robertis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.