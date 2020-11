Covid, in Umbria curva dei contagi comincia a rallentare. Funzionano restrizioni

Il direttore regionale della sanità, Claudio Dario: l'indice Rt non sta peggiorando

13 novembre 2020 a

a

a

La curva dei contagi comincia a rallentare. E' quanto evidenziano i membri del Nucleo epidemiologico della Regione che venerdì mattina hanno preso parte alla conferenza stampa sulla situazione del Covid in Umbria insieme al direttore regionale della sanità, Claudio Dario e al commissario per l'emergenza, Antonio Onnis. Una riduzione dei contagi stimata intorno al 30% grazie, è stato detto, alle misure restrittive che sono state adottate nelle ultime settimane. Il direttore Dario ha anche evidenziato che si comincia a registrare una flessione dei ricoveri ordinari e di quelli nelle terapie intensive, anche se in questo caso servirà aspettare ancora qualche giorno. L'indice Rt, ha aggiunto, non sta peggiorando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.