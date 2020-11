Covid, il vescovo di Città di Castello monsignor Cancian in isolamento precauzionale il giorno della festa dei patroni

13 novembre 2020 a

Il vescovo di Città di Castello, monsignor Domenico Cancian, è in isolamento precauzionale. La notizia è stata confermata da una nota dello stesso presule, proprio nel giorno in cui in città ricorre la festa dei patroni. Scrive il vescovo ai fedeli: "Carissimi nei giorni scorsi sono andato a fare visita ed assistenza a domicilio a una persona malata e solo successivamente si è documentata la positività di questa persona al virus Covid 19. I sanitari mi hanno consigliato l'isolamento precauzionale. La comune responsabilità nei confronti della salute di tutti mi impone il rigoroso rispetto dei consigli sanitari per cui, pur essendo oggi venerdì 13 novembre la festa dei santi patroni Florido vescovo, Amanzio sacerdote e Donnino laico, non posso presiedere il Pontificale delle ore 18 in cattedrale. Mi sostituirà il vicario generale monsignor Giovanni Cappelli che ringrazio".

