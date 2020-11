Nocera Umbra: ladri entrano in un'abitazione all'ora di cena e rubano gioielli

13 novembre 2020 a

Furto in appartamento intorno all’ora di cena mentre i proprietari erano assenti. I ladri si sono introdotti in una abitazione di via Garibaldi, a pochi passi dal centro storico di Nocera Umbra, riuscendo a rubare gioielli. E’ successo intorno le 20, quando all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. I malviventi sono entrati nell’appartamento, ubicato al piano terra di una palazzina, dopo aver praticato un foro sulla finestra e una volta all’interno hanno messo sottosopra ogni cosa, in cerca di oggetti di valore e contanti. Sono quindi riusciti a trovare alcuni gioielli e sono scappati con il malloppo. Quanto accaduto è stato segnalato ai carabinieri.

