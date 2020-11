Terni, lavori stradali in via XX Settembre: chiusura del cantiere non prima del 2021

Sono iniziati il 24 agosto e sarebbero dovuti finire l'11 novembre 2020. Pesanti disagi per i commercianti della zona e per gli stessi residenti

I lavori stradali sono iniziati il 24 agosto 2020 e sarebbero dovuti concludersi l’11 novembre 2020, a quanto previsto anche dall’ordinanza comunale per le deviazione del traffico. Invece in via XX Settembre, a Terni, il cantiere aperto ormai da tre mesi per il rifacimento del ponticello di Stroncone, che sta tagliando praticamente in due la strada, non verrà chiuso se non prima di fine 2020-inizio 2021.

Almeno a quanto spiega il presidente del Consorzio Tevere Nera, Massimo Manni: “I lavori sul fosso di Stroncone – dice – da verbale di consegna i lavori sarebbero dovuti terminare l'11 novembre, ma per imprevisti e soprattutto interferenze dovute alla presenza dei sottoservizi, il loro termine è prorogato a fine dicembre/inizio anno. Il cantiere pertanto prosegue. Questi lavori derivano dalla causa con l'impresa Dicearco”.

Pesanti i disagi che continuano a vivere le attività commerciali che si trovano lungo la strada, oltre agli stessi residenti, obbligati a svoltare per via Magenta e poi per via Di Vittorio e quindi ancora via Pastrengo anche per percorrere pochi metri a piedi. Se ne fanno portavoce i fratelli Luca e Simone Alpini, del bar-ristorante La Raffineria, che si trova a pochi metri dal blocco della strada.

“Come se non bastassero le difficoltà legate al Covid, che ci obbligano alla chiusura alle 18 e solo all’asporto – spiegano – ora questa proroga della chiusura della strada che già ci aveva portato un calo di incassi almeno del 20-30 per cento. E adesso i numeri continueranno a scendere. Ancora una volta ci siamo rimessi in gioco con l'asporto e le consegne a domicilio, ma poi cosa ci dobbiamo aspettare? Gli aiuti servono a pagare le bollette e l'affitto. Il tenere aperta la nostra attività è un modo per non abbandonare i nostri affezionati clienti ed anche per cercare di sopravvivere”.

