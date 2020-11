Terni, montato il nuovo viadotto da 210 tonnellate sulla superstrada per Perugia. Disagi finiti per il traffico

13 novembre 2020 a

A Terni, nell’ambito dei lavori di risanamento del viadotto Acqua e Olio sulla strada statale E45, è stato effettuato il varo del nuovo impalcato in metallo che sostituisce quello vecchio in calcestruzzo, peraltro già demolito, sulla carreggiata nord. Il sollevamento dell’impalcato, che ha un peso complessivo di 210 tonnellate, è stato eseguito, giovedì 12 novembre, attraverso due speciali gru telescopiche della portata rispettivamente di 800 e 500 tonnellate. Per consentire lo svolgimento dell’intervento, a cura dell’Anas, si è resa necessaria la chiusura al traffico dell’innesto tra la E45 e il raccordo Terni. I lavori si sono svolti senza problemi e presto il traffico potrà ritornare regolare.

